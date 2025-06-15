Soma’da Bir Günde İkinci Orman Yangını

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Manisa’nın Soma ilçesinde bugün çıkan ikinci orman yangınına ekipler tarafından müdahaleye başlandı. İlçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkisinde saat 16.18’de başlayan yangına ilk müdahalenin saat 16.22’de yapıldığı belirtildi.

2 UÇAK, 5 HELİKOPTER DEVREDE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Soma’nın Bayat Mahallesi’nde çıkan yangının ardından aynı gün ikinci kez orman yangını yaşanması endişeye neden oldu.

Kaynak: İHA