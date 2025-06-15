Sakarya'da Pat Pat, Dereye Devrildi: 2 Yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi Sultanpınarı Yaylası'ndan Boztepe Mahallesi'ne dönen F.Ç. ve A.K.'nın bulunduğu pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak Güzlek Deresi'ne devrildi.

Meydana gelen kazada pat patta bulunan iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA