Uzmanlar LGS 2025’i Değerlendirdi! Sınavda Bir İlk

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler, sınavda ter dökerken sınavın ardından yaptıkları yorumlar farklılık gösterdi. Bazı öğrenciler soruları kolay bulurken, bazıları özellikle uzun paragraflardan yakındı. Kimi adaylar sınavın genel olarak iyi geçtiğini ve yüksek puan beklediğini ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eğitim uzmanları ise sınavı branş branş değerlendirerek yorumladı. Türkçe testi, birçok uzman tarafından “LGS tarihinin en zor Türkçe sınavı” olarak tanımlandı. Ayrıca matematik, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinin de öğrencileri zorladığı belirtildi. Uzmanların genel değerlendirmesine göre, bu yılki sınav hem kazanımları kapsayan hem de güçlü çeldiricilere sahip bir yapıya sahipti. Önceki yıllara kıyasla daha yüksek zorluk seviyesinde bir sınav olduğu görüşü öne çıktı.

UĞUR OKULLARI

“2025 LGS sorularının MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve geçmiş yıllarda yayımlamış olduğu tüm MEB soruları ile uyumlu olduğu gözlemlendi” diyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’un yorumları şu şekilde:

Türkçe dersinde sorular, geçen yıllara göre zorluk düzeyi daha da yüksek tarzda hazırlanmış. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşuyor. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verildi. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkıyor. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçüldü. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav oldu.

Matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği, varsa görsellerin dikkatle yorumlanması gerektiği göze çarpıyor. Tarz olarak matematikte ihtimal barındıran ve birden fazla durumun değerlendirmesini içeren sorulara yer verildi. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi dahil benzerlik gösteren tüm ünitelerden soru soruldu. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutuldu. Tek soru tek kazanımı sorgular mantığı bu sene soruların çoğunda korunmuş olmakla beraber birkaç soruda kazanım birlikteliği mevcut. Örneğin, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimlerin açınımı bilgisi de gerektiren şekilde soruldu.

Fen bilimlerinde ise soruların metinlerinin uzun ve görsellerin yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunuyor. Tüm ünitelerden soru soruldu. Geçen seneye göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir zorluk düzeyine sahip olduğunu görüyoruz. Bu yılki sorular öğrencilerin muhakeme yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış. Özellikle yorum gerektiren sorular aracılığıyla, öğrencinin yalnızca düşünsel yetkinliği değil, aynı zamanda konuya dair bilgi birikimi de ölçülmeye çalışılmış.

İngilizce dersinde, geleneksel soru türlerine yer verilse de sorular, açık ve anlaşılır bir biçimde sunuldu. Bu durum, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmış. Öte yandan sınavda son ünitelerden az sayıda soru sorulması dikkat çekmiş.

'LGS'DE BİR İLK YAPILDI'

Bu yıl ilk kez LGS Fen Bilimleri dersinde son ünitenin ikinci kısmı olan ‘Elektrik Enerjisinin Dönüşümü’ başlığından soru soruldu. ‘Maddenin Isı ile Etkileşimi’ konu başladığından gelen iki sorunun da düz metin ve öncüllü şekilde sorulmasının fen okur yazarlığı yüksek öğrencileri bir adım öne geçirdiği söylenebilir. Her sene olduğu gibi bu sene de sözcük sayısının oldukça fazla olması dikkat çekmekle birlikte öncüllü soruların fazla olmasının da sınavın çeldiriciliğini artırdığını söyleyebiliriz

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

LGS’ye 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Geçen seneye göre başvuran öğrenci sayısında 27 bin 216 azalma oldu. Bu seneki sınavın genel olarak öğrencileri zorladığı gözlendi. Ancak unutulmamalıdır ki LGS bir sıralama sınavıdır. Geçen sene ile bu sene aynı neti çıkaran iki öğrenciyi kıyasladığımızda, bu yıl sınava giren öğrenciye gelecek başarı sırasının daha yüksek olacağı söylenebilir. Yani bu yıl geçen seneye göre X lisesine daha düşük netlerle de yerleşilebilir. İlk bin sıralamasında yığılma olmayacağı da söylenebilir. Öğrencilerin kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacak. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılır.

LGS’lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018’de yüzde 13.1, 2019’da yüzde 13.6, 2020’de yüzde 14.5, 2021’de yüzde 17, 2022’de yüzde 19, 2023-LGS’de yüzde 20 ve 2024-LGS’de yüzde 20,5’tir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8.sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır.

'KISA PARAGRAFLAR ZORLAYICI SEÇENEKLER'

2025 LGS Türkçe sorularının önceki yıllara göre daha kısa ve sade paragraflar içermesine rağmen, öğrenciyi yanıltabilecek türde birbirine çok yakın çeldiricilerden oluştuğu söylenebilir. Özellikle üç paragraf sorusu; anlam derinliği, çeldirici seçenekleri ve yorum gerektirmesiyle sınavın en ayırt edici soruları arasında yer aldı. Bu sorular, sadece anlam bilgisi değil, aynı zamanda dikkatli okuma, metinler arası bağ kurma ve üst düzey yorumlama becerilerini gerekli kıldı. Sınavda yer alan görsel yorumlama ve grafik soruları da dikkat isteyen ve matematiksel işlem becerilerini kullanmayı gerektiren disiplinlerarası bir yapıda. Bu tarz soruların yoğunluğu, öğrencilerin zaman yönetimini etkileyerek sınavın ayırt ediciliğini artırdı. Dil bilgisi soruları ise geçmiş yıllara kıyasla daha fazla dikkat istemekte ve kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olmasını gerektiriyor. Konuya hâkim olmayan öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceği söylenebilir. Özellikle dil bilgisi konularının anlam bilgisiyle ilişkilendirilerek sorulması, analiz becerilerini öne çıkardı. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 LGS Türkçe sınavındaki soruların güçlü çeldiricilere sahip olduğu söylenebilir. Sınavda okuma anlama becerisini derinlemesine irdeleyen metinler yer alıyor, bu sorular bilgiyle birlikte yorum gücünü de ölçüyor. Tablo, grafik ve görsel okuma becerisi gerektiren sorular, dikkat ve zaman yönetimini de ön plana çıkararak sınavın belirleyicisi oldu. Türkçe sınavı; okuma alışkanlığı olan, test tekniklerine hâkim, MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

'KAVRAM VE OLGU BİLGİSİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU'

T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük son ünite dışında tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştu. Sınavda Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve inkılaplar sürecindeki düşünce yapısını ilgilendiren sorulara ağırlık verildiği görüldü. Sınavda öğrencilerin bilgileri yorumlamalarının yanı sıra coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerisi de ölçen sorulara da yer verildi. Ayrıca bir soruda birden fazla kazanım ölçülmüş ve öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak bir önceki ünitede yer alan konulardaki bilgilerini de kullanmaları beklendi. Bu nedenle yorumlama, çıkarım yapma becerilerini etkin kullanan ve dikkatli öğrencilerin soruyu doğru yanıtlayabileceği düşünülüyor. Sakarya Savaşı ile ilgili soru öğrencilerin yorum becerisiyle yanıtlayamayacağı, doğrudan olgu bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği bir soru. Konu ve kavram bilgilerini yorumla birleştiremeyen ve harita bilgisi eksik olan öğrenciler için sınav genel anlamda zorlayıcı oldu. Ancak MEB örnek sorularını ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

'KAVRAM BİLGİSİ VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8. sınıf kazanımlarını ölçtü. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edildi. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçtü. Bu yıl derse ait kavramları bilmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. “Kader ve Kaza” kavramlarıyla ilgili terim bilgisini ölçen soruların ağırlıklı olduğu gözlendi. Hz. Muhammed’in “en güzel örnek olması” anlamına gelen “üsveihasene” kavramı ile ilgili soru, bu kavramın anlamını bilen öğrencilerin doğru cevaplandırabileceği nitelikte; doğrudan kavram bilgisi ölçen bir soru olarak ön plana çıktı. MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla doğru çözebileceği sorular olduğunu söylemek mümkün.

'DİKKAT GEREKTİREN SEÇİCİ SORULAR'

İngilizce testi, önceki yıllara kıyasla zaman yönetimi açısından öğrencileri daha çok zorlayan bir yapıya sahip. Soruların büyük bölümü öğrencilerin dil bilgisi ve kelime bilgisinin yanı sıra, verilen bilgileri analiz etme, yorumlama ve disiplinlerarası becerileri kullanmayı gerektiriyor. Özellikle harita okuma ve temel matematiksel işlem becerilerinin dil sınavına entegre edilmesi, disiplinler arası düşünme becerisini ölçerek sınavı ayırt edici hale getirdi. Sınavda yer alan on sorunun yedi tanesinin olumsuz soru köküne sahip olması, öğrencilerin dikkat düzeyini ve sınav süresince motivasyonlarını koruma becerilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu yapının, özellikle metinlerdeki anlamı tersine çevirme ve doğru çıkarımı yapma konusunda zorlayıcı olduğu görüldü. Bazı sorularda kelime bilgisi belirleyici olmuş, hedef kelime bilinmediğinde güçlü çeldiriciler nedeniyle öğrencinin doğru cevaba ulaşması zorladı. Bu bağlamda, öğrencinin yalnızca dil bilgisi değil, kelime dağarcığı da kritik bir başarı ölçütü haline geldi. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 İngilizce sorularının; önceki yıllardan farklı olarak aynı soruda birden fazla beceriyi ölçen, kelime bilgisini vurgulayan ve detaylı analiz gerektiren yönleriyle ön plana çıktığını söylemek mümkün.

'ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI OLABİLECEĞİ BİR SINAV'

LGS 2025’te matematik testindeki sorular, 8’inci sınıf matematik dersi öğretim programı konuları içerisinde dengeli bir dağılım gösteriyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi geometrik cisimler konusundan yine sadece silindir sorusu bulunuyor. Sınav, çoğunlukla birden fazla beceriyi ölçen sorulardan oluşuyor. Sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. Birçok soruda görsellerde verilen bilgilerden mantıksal çıkarımlar yaparak çözüm adımlarında kullanması gerektiği görüldü. Veri ve grafik okuma, yorumlama, ilişkilendirme ve farklı türden işlem becerilerini ölçen bir sınav oldu. Çözümleme, yorumlama, çıkarım yapabilme gibi matematik bütünleşik becerilerini, kavramsal beceriler ile birleştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu.

'BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇTÜ'

Fen Bilimleri testi, genel olarak tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştu. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmış olup ayrıca hipotezi destekleyen düşüncelerin sorgulandığı soru bulunuyor.

Geçen seneki sınava göre ayırt ediciliği daha yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Basit makine sorularını yorumlamak için öğrencilerin analiz yapmaları ve üç boyutlu olarak sistemi düşünmeleri gerekiyor. Isı ve sıcaklık sorularında verilen bilgilerden öğrencinin analiz yapması, verileri grafiğe dönüştürerek sorunun bütününü kavraması gerek. Sınavın ayırt edici soruları bilgiyi yorumlayarak analiz yapabilme becerilerini ölçüyor.

Sınav, öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini de ölçen, nitelikli ve seçici bir sınav olarak değerlendirildi. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha az zorlanarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Hürriyet