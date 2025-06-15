LGS Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

Bugün 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisinin girdiği, liseye yerleşmek için dikkate alınacak LGS'nin soru-cevap anahtarı erişime açıldı.

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LGS Cevap Anahtarı Erişime Açıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

CEVAPLAR NEREDE YAYIMLANDI?

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.​​​​​​​

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Kaynak: Haber Merkezi

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