TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 09.00 civarında TEM Otoyolu’nun Sultan Orhan Mahallesi yakınlarında, Ankara istikametinde gerçekleşti. Ö.İ. yönetimindeki 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsü ile G.Ö.’nün kullandığı 31 AIA 251 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü G.Ö. ile otobüste yolculuk eden S.Ö. ve H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ö. ve S.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazanın ardından otomobil adeta hurdaya dönerken, otoyolun Ankara yönünde trafik bir süreliğine aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişini kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.