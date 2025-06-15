TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 09.00 civarında TEM Otoyolu’nun Sultan Orhan Mahallesi yakınlarında, Ankara istikametinde gerçekleşti. Ö.İ. yönetimindeki 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsü ile G.Ö.’nün kullandığı 31 AIA 251 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü G.Ö. ile otobüste yolculuk eden S.Ö. ve H.Ö. yaralandı.

TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ö. ve S.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından otomobil adeta hurdaya dönerken, otoyolun Ankara yönünde trafik bir süreliğine aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişini kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Etiketler
Kocaeli Trafik kazası
Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü
Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor
Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin
İran’dan Türkiye’ye Göç Dalgası mı Başladı? İsrail'in Saldırı Sonrası Yayılan İddiaya Yalanlama Geldi 'İran'dan Türkiye’ye Göç Başladı' İddiası İçin Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı!
14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı 14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor