İran’dan Türkiye’ye Göç Dalgası mı Başladı? İsrail'in Saldırı Sonrası Yayılan İddiaya Yalanlama Geldi

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sonrasında sosyal medyada ‘İranlı vatandaşlar Türkiye’ye göç etmek için yola çıktı’ başlıklı iddiaları yalanladı.

Merkezin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı iddiası gerçek değildir’ denildi.

'GÖÇ ARTIŞI YOK'

Sosyal medyadaki paylaşımların dezenformasyon amaçlı yapıldığı vurgulanarak, şöyle belirtildi: İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye sınırları güvendedir! Belirli gruplar tarafından dijital medya mecralarında paylaşılan "İran’dan Türkiye’ye göç dalgası başladı" iddiası gerçek değildir.

İsrail’in İran’a menfur saldırısı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından İran’dan Türkiye’ye göç dalgasının başladığına dair yapılan paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır.

'OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK YOK'

İçişleri Bakanlığımız, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağandışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığı hususunu teyit etmektedir.

Buna ilaveten; hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Söz konusu sistemler, güvenlik duvarları, termal kamera sistemleri, aydınlatmalar, elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve zırhlı gözetleme araçları ile desteklenmektedir.

'DENEMELER ENGELLENMEKTE'

İlgili güvenlik güçlerimiz, hudutlarımızdan herhangi bir yasadışı geçişe müsamaha göstermemekte, bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir.

Aksi yönde yapılan paylaşımların, gündemi speküle ederek yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve ‘istikrarsızlaştırma faaliyeti’ yürütmek amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımızın bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

Kamu düzenini hedef alan söz konusu dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır.