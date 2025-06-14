Patlama Sesleri Eşliğinde Canlı Yayın! Netanyahu Yunanistan'a Kaçtı mı?

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İsrail ile İran arasında artan gerilim sürerken, Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir, Tahran’daki son gelişmeleri tv100 ekranlarında canlı yayında aktardı. Demir, kısa süre önce etkisiz hale getirilen insansız hava araçları (İHA ve SİHA) ile füze saldırılarının seslerinin duyulduğunu ve hedefin Tahran’daki petrol rafinerisi olduğunu belirtti.

'RAFİNERİ HEDEFTEYDİ, SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ'

Demir’in verdiği bilgilere göre, Tahran’da hava savunma sistemleri devreye sokularak olası büyük bir tahribatın önüne geçildi. Şehir merkezinde patlama seslerinin duyulduğunu söyleyen Demir, şunları söyledi:

"Şu an bir sessizlik hakim ama dakikalar önce hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirilen İHA, SİHA ve füze seslerini duyuyoruz. Önümüzdeki dakikalarda ne olacağını bilemiyoruz tabi. Son şehir merkezindeki patlamayı duyalı da dakikalar oldu. Şöyle bir bilgilendirme yapıldı; İnsansız hava araçları Tahran petrol rafinerisine zarar vermeye çalışıyordu. Ancak savunma sistemleri aktife edilerek etkisiz hale getirildi. Tahran’ın dışında da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğine ilişkin haberler paylaşıldı. Patlama olunca yayın sırasındaysak yayınımıza devam ediyoruz."

'KORKMUYORUZ, ŞEHİT OLMAK LÜTUFTUR'

Demir, İranlıların 'Korkmuyoruz, şehit olmak bizim için lütuftur' dediğini belirterek, "İnsanların da hayatları burada bir şekilde devam ediyor. Bugün de burada bir yürüyüş vardı. 3 milyon insanın katılımıyla İsrail’e karşı bir yürüyüş gerçekleştirildi burada. Biz de bu kalabalığın içerisinde insanlarla röportaj yaptık. Orada, korkmuyor musunuz, diye sorunca, korkmadıklarını ve şehit olmanın onlar için lütuf olduğunu söylediler bize" ifadelerini kullandı.

KIZIL BAYRAK İLK CEMKERAN CAMİİ'YE ÇEKİLDİ

Demir'in aktardığına göre; İran’da birçok üniversitenin sınavları ertelendi ya da iptal edildi. Ayrıca ülke genelinde uzaktan çalışma genelgesi yayımlandı. Saldırılar sonrası ilk eylemlerin düzenlendiği Cemkeran Camii’nde kızıl bayrak çekildi. Eylemde ‘intikam istiyoruz’ sloganları atıldı.

NÜKLEER BOMBA İDDİALARI

İsrail’in, İran’ın 15 nükleer bombaya sahip olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Gürkan Demir, bu söylemlerin 46 yıldır tekrarlandığını belirtti. Demir, "İsrail’in bu tarz söylemlerini 46 yıldır tekrar ettiği belirtiliyor. İran’a karşı baskı unsuru oluşturmak için bu tarz ifadeleri ya da iddiaları ortaya attığı belirtiliyor. İran’ın en nihayetinde bir nükleer silah arayışında olmadığını ve programının tamamen barışçıl olduğunu, enerji başta olmak üzere, eğitim ve bilim alanlarında bunun kullanıldığını ifade ediyorlar. Buna ek olarak da Hamaney’in fetvasına da işaret ediyorlar. Bu fetva da kitlesel imha silahlarının üretilmemesi yönünde. Zaten İran Dışişleri Bakanı, ABD ile müzakereler başladığı zaman bir denklem kurdu. Bu denklem, nükleer silah yok anlaşma var; sıfır uranyum zenginleştirme yok, anlaşma yok, şeklindeydi" dedi.

NETANYAHU YUNANİSTAN’DA MI?

Gürkan Demir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı üst düzey yetkililerin Yunanistan’da olduğuna dair iddiaların kamuoyuna yansıdığını ancak bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtti.

İRANLILAR ÜST DÜZEY İSİMLERE SALDIRILARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Demir, Tahran’da halkın üst düzey isimlere yönelik saldırılara alışkın hale geldiğini söylediklerini ifade etti. Demir, "İranlı vatandaşlar daha önce de üst düzey isminin bu tarz saldırılarda hayatını kaybettiğini ve yerine yenilerinin geldiğini söylüyor. Mesela 2020’de İsrail’in suikastıyla hayatını kaybeden Muhsin Fahrizade, ABD’nin Bağdat’taki hava saldırısıyla hayatını kaybeden Kasım Süleymani…" diye konuştu.

AJANLARA KARŞI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Demir'in aktardığına göre; ajanlık faaliyetlerine karşı da geniş güvenlik önlemleri alındı. Kerman’da 2, İsfahan’da ise 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu ise halka “şüpheli araçları gördüğünüzde bildirin” çağrısında bulundu. Üstü açık kamyonetlerin trafiğe çıkması da geçici olarak yasaklandı.

Son olarak, Tahran sokaklarında droneların fırlatıldığı iddia edilen bir kamyonetin görüntüsü yayıldı ancak bu görüntü henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Yetkililer, benzer araçların görülmesi halinde derhal bildirilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: tv100