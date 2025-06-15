İstanbul'da Dehşet Anları: Boş Arazide Ceset Bulundu

İstanbul Bağcılar'da boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide duş alırken bir anda yere yığılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Dehşet Anları: Boş Arazide Ceset Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

DUŞ ALDIKTAN SONRA YERE YIĞILDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve duş alan ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide bir anda düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Ceset
Son Güncelleme:
TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı TEM’de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı! 2’si Ağır 3 Yaralı
İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu
Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu
İran’dan Türkiye’ye Göç Dalgası mı Başladı? İsrail'in Saldırı Sonrası Yayılan İddiaya Yalanlama Geldi 'İran'dan Türkiye’ye Göç Başladı' İddiası İçin Flaş Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı!
14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı 14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor