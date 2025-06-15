Mahfi Eğilmez: Çok Zor Oldu
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’deki eğitim sistemine yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) kendi torununun da katılacağını belirten Mahfi Eğilmez, sınav sisteminin gençleri yalnızca ezbere yönlendirdiğine dikkat çekerek, öğrencilerin bilgiyle yaratıcı düşünce geliştiremediğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
LGS sorularının zorluk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Mahfi Eğilmez, bu soruları çözen çocukların büyük bir başarı elde ettiğini ancak hayatın içinde aynı başarıyı sergileyemediklerini vurguladı. Eğilmez, “Bu sınavı ben girsem kazanamam. Çocukların sıfıra yakın hata yapmaları bekleniyor. Ancak bu başarı yaşam becerilerine yansımıyor” dedi.
“TEORİK BİLGİLER YAŞAMDAN KOPUK”
Öğrencilerin karmaşık cebir denklemlerini çözebilecek düzeyde eğitim aldığını ancak bunun ne işe yaradığını bilmediklerini söyleyen Mahfi Eğilmez, ezberci sistemin çocukların analitik düşünme yetisini körelttiğini savundu. Eğilmez, “Bu çocuklar pek çok şeyi ezbere biliyor ama öğrendiklerini yaşamla ilişkilendiremiyor, analitik düşünebilme ve yaratıcılık geliştiremiyor” ifadelerini kullandı.
UZAK DOĞU MODELİNE DİKKAT ÇEKTİ
Mahfi Eğilmez, eğitimde başarı sağlayan Uzak Doğu ülkelerini örnek göstererek, Türkiye'nin bu modelleri incelemesi gerektiğini söyledi. Son 20 yılda büyük buluşların Asya’dan çıktığına dikkat çeken Eğilmez, “Bu ülkeler teorik bilgiyi yaşamla birleştirerek çocuklarına aktarıyor. Biz de uzman ekipleri gönderip bu sistemleri yerinde incelemeli, anlamalı ve uygulamalıyız. Aksi takdirde ezberleyen ama üretemeyen bireyler yetiştirmeye devam ederiz” şeklinde uyardı.