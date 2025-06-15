Mahfi Eğilmez: Çok Zor Oldu

LGS sorularının zorluk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Mahfi Eğilmez, bu soruları çözen çocukların büyük bir başarı elde ettiğini ancak hayatın içinde aynı başarıyı sergileyemediklerini vurguladı. Eğilmez, “Bu sınavı ben girsem kazanamam. Çocukların sıfıra yakın hata yapmaları bekleniyor. Ancak bu başarı yaşam becerilerine yansımıyor” dedi.