Manisa'da Yangın Paniği: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Manisa'da sabah saatlerinde çıkan yangın, iki evde büyük hasara yol açtı. Elektrik tesisatından çıktığı öne sürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan yangın, İstasyonaltı Mahallesi'ni alarma geçirdi. İstekli Sokak'ta Yakup Durak'a ait evde başladığı belirtilen yangının, elektrik tesisatından çıktığı iddia edildi. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer eve de sıçradı.
Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, iki evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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