15 Metrelik Uçurumdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yürek burkan bir kaza meydana geldi. Kırsal Danişment Mahallesi Horozköy yolu üzerinde, 6. sınıf öğrencisi A.O.A., elektrikli bisikletiyle ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA