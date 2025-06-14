Gebze Offroad Festivali Heyecan Dolu Başlangıç Yaptı

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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından 60’a yakın offroad grubunun katıldığı Gebze Offroad Festivali, Denizli Mahallesi’nde yer alan özel parkurda büyük bir coşkuyla başladı. Yaklaşık 150 aracın kıyasıya mücadele ettiği festivalin startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verirken, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yarışları yerinde takip etti.

NEFESLER TUTULDU

Festivalin ilk gününde düzenlenen extreme etap yarışlarında, zorlu engelleri aşmaya çalışan araçlar izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Katılımcı sayısının her yıl artması, organizasyonun motor sporları camiasındaki prestijini bir kez daha ortaya koydu. Festival, yarın yapılacak hız etaplarıyla adrenalin dolu mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: İHA