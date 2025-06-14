Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.P.'nin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucu hükümlünün yeri tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA