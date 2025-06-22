Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor
Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altı seralarda hasadı süren erikte fiyatlar düşüş gösterdi. Sezon başında kilogramı 8 bin TL'den alıcı bulan erkenci erik, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 400 TL seviyelerine kadar geriledi. İç pazarın yanı sıra ürün, başta Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: AA
Tarım işçileri tarafından özenle toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre ayrılarak paketleniyor. Keben Mahallesi’nde bulunan tüccarlara ulaştırılan ürünler, 400 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.
REKOLTEDE DÜŞÜŞ VAR
Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, bu yıl Göksu Vadisi'ndeki yaklaşık 3 bin dönümlük erik bahçesinde rekoltenin iklimsel nedenler ve kuş zararı nedeniyle üçte bir oranına kadar gerilediğini belirtti. Kucur, “Eriklerimiz şu anda kalitesine göre 400, 600, 800 TL’den alıcı buluyor. Hem iç pazara hem de ihracata gönderimimiz sürüyor” dedi.
ÜRETİCİLER SÜREÇTEN MEMNUN
5 dönümlük serada üretim yapan Volkan Sümbül de örtü altı üretiminin zorluğuna rağmen fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Sümbül, “Kış mevsimi çok sıcak başladı, ardından çiçeklenme döneminde ani soğuklar yaşadık. Serayı sürekli ısıtmak zorunda kaldık. Ayrıca bu yıl bölgeye gelen kuşlar ciddi zarar verdi. Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Satışlarımızı 400-600-800 TL bandında yapıyoruz. İhracat devam ederse üretici rahatlar” dedi. Sümbül, 5 dönümlük üretimden 12 ton ürün beklediğini belirterek hasadı nisan ortasında tamamlamayı planladıklarını ifade etti.
SADECE LEZZETİYLE DEĞİL, FAYDALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
Serinletici ve ferahlatıcı tadıyla bilinen erik, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Kan şekerini dengelemesiyle bilinen meyve, insülin direncine karşı doğal destek sağlıyor. C vitamini açısından zengin içeriği sayesinde demir emilimini artırıyor ve kansızlıkla mücadelede etkili oluyor.
İNSÜLİNİ BASKILIYOR, DEMİR DEPOLARINI DOLDURUYOR
Beslenme Uzmanı Dr. Emel Sezer, yeşil erikte bulunan polifenollerin insülin direncine karşı etkili olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Eriğin içeriğindeki klorojenik asit, karbonhidrat emilimini yavaşlatıyor. Bu da kan şekerinin ani yükselmesini önlüyor ve insülin hormonunun gereksiz salgılanmasını engelliyor.”
Dr. Emel Sezer, C vitamini sayesinde eriğin demir emilimini de artırdığını belirterek, “Özellikle kadınlar ve vejetaryen bireylerde görülen demir eksikliğine karşı erik tüketimi, hem bağışıklık sistemini destekler hem de vücudun enerji üretimini artırır” dedi.