Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor

REKOLTEDE DÜŞÜŞ VAR

Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, bu yıl Göksu Vadisi'ndeki yaklaşık 3 bin dönümlük erik bahçesinde rekoltenin iklimsel nedenler ve kuş zararı nedeniyle üçte bir oranına kadar gerilediğini belirtti. Kucur, “Eriklerimiz şu anda kalitesine göre 400, 600, 800 TL’den alıcı buluyor. Hem iç pazara hem de ihracata gönderimimiz sürüyor” dedi.