Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı
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Kaza, Midyat Çevreyolu Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 47 ADC 974 plakalı açık kasa motosiklet ile 06 NF 270 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Mardin
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