Otomobil Biçerdöverin Altına Girdi; 2 Yaralı

Balıkesir’de fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan biçerdöverin altına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobildeki iki kediyi de sağ olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Son Güncelleme:
Otomobil Biçerdöverin Altına Girdi; 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de bugün öğle saatlerinde İzmir-Bursa karayolu üzerindeki Bigadiç Köprüsü Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, fren sistemi arızalanan bir biçerdöver kontrolden çıkarak 34 LM 8906 plakalı otomobile çarptı. Biçerdöverin altına giren otomobilde bulunan Aslan Ceylan ve Sevile C., kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza anında otomobilde bulunan ve Ceylan ailesine ait olduğu öğrenilen iki kedi de ekiplerce kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir kaza
Son Güncelleme:
İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu
9 Yaşındaki Semih'in Organları 3 Çocuğa Umut Oldu 9 Yaşındaki Semih'in Organları 3 Çocuğa Umut Oldu
Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza! Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza!
Ömer Hayyam’ın Erkekler İle İlgili O Sözü Her Şeyi Ortaya Çıkardı Ömer Hayyam’ın Erkekler İle İlgili O Sözü Her Şeyi Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli Dinlene Dinlene Dövülüyor, Kilosu 10 Bin TL'ye Satılıyor! Küçücük Tanesi Bile Altından Değerli
Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı
Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat