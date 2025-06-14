Otomobil Biçerdöverin Altına Girdi; 2 Yaralı

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Balıkesir’de bugün öğle saatlerinde İzmir-Bursa karayolu üzerindeki Bigadiç Köprüsü Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, fren sistemi arızalanan bir biçerdöver kontrolden çıkarak 34 LM 8906 plakalı otomobile çarptı. Biçerdöverin altına giren otomobilde bulunan Aslan Ceylan ve Sevile C., kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza anında otomobilde bulunan ve Ceylan ailesine ait olduğu öğrenilen iki kedi de ekiplerce kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA