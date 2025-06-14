Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza!

Isparta'nın Fatih Mahallesi’nde yapılan 1 saatlik asayiş uygulamasında 107 kişi ve 76 araç denetlendi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza!
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün saat 21.30 ile 22.30 arasında Fatih Mahallesi’nin iki farklı noktasında denetim gerçekleştirildi.

Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza! - Resim : 1

Uygulamada 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 76 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, benzer uygulamaların artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşları trafik ve güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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