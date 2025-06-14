Isparta'da 1 Saatte 16 Sürücüye Ceza!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün saat 21.30 ile 22.30 arasında Fatih Mahallesi’nin iki farklı noktasında denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 76 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, benzer uygulamaların artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşları trafik ve güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA