Yozgat’ta Firari Şahıs Yakalandı

Yozgat’ta hırsızlık suçundan aranan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

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Yozgat’ta Firari Şahıs Yakalandı
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, hakkında ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan F.D. isimli firari yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.D. çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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