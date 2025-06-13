Yozgat’ta Firari Şahıs Yakalandı
Yozgat’ta hırsızlık suçundan aranan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, hakkında ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan F.D. isimli firari yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan F.D. çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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