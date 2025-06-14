Burdur’da Otomobil Dere Yatağına Uçtu! 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur’un Özgür Mahallesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ayşe A.’nın kullandığı 07 BFY 186 plakalı otomobil, sabah saat 08.30 sıralarında Tabakhaneler Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkulukları aşıp dere yatağına düştü. Ters dönen araçta sürücü Ayşe A. ile yanında bulunan oğlu Kerem A. sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılan araç, çekiciyle otoparka götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA