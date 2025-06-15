LGS'de Sürpriz Arda Güler Sorusu

LGS'de yer alan bir soruda, milli futbolcu Arda Güler’in gol sevinci örnek gösterilerek tevekkül inancı soruldu. Sınav sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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LGS'de Sürpriz Arda Güler Sorusu
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Milli futbolcu Arda Güler’in gol sevinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya konu oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan sorulardan birinde, Arda’nın gol attıktan sonra bir elini kalbine götürüp diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırdığı sevinç hareketine değinildi.

SINAVDA 'ARDA GÜLER' SORUSU

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili söylediği "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum" sözleri hatırlatıldı.

'TEVEKKÜL İNANCI' VURGUSU

Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şıklarda ise şu yanıtlara yer verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

CEVAP B ŞIKKI OLACAK

Sosyal medyada oldukça gündem olan bu sorunun doğru cevabı ise B şıkkı olarak açıklandıç

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