Ve Arda Güler Kaşla Göz Arasında İmzayı Attı! Resmen Duyuruldu

Söz konusu anlaşma resmen açıklanırken, CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, “Santiago Bernabéu stadından kriptoya gerçekleştirdiğimiz bu transfer için çok heyecanlıyız. Genç yaşında dünya çapında bir sporcu olan Arda Güler, Türkiye'nin global spor arenasındaki çok önemli bir değeri.