Ve Arda Güler Kaşla Göz Arasında İmzayı Attı! Resmen Duyuruldu
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma resmen duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Arda Güler’in yaptığı anlaşma resmen duyuruldu.
Real Madrid’de sezon başında fazla süre bulamasa da sezonun son maçlarında daha sık şans bulmaya başlayan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle daha fazla süre bulması beklenirken, farklı bir alanda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olmasıyla tüm dünyanın gözünün çevrildiği Arda Güler, CoinTR isimli bir firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.
Söz konusu anlaşma resmen açıklanırken, CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, “Santiago Bernabéu stadından kriptoya gerçekleştirdiğimiz bu transfer için çok heyecanlıyız. Genç yaşında dünya çapında bir sporcu olan Arda Güler, Türkiye'nin global spor arenasındaki çok önemli bir değeri.
Arda, üstün performansı ve yeteneğiyle öne çıkıyor. Stratejik karar almadaki başarısı ve toplumda oluşturduğu güven duygusuyla CoinTR'nin sektördeki nihai hedefi ve konumuyla bire bir uyum sağlıyor. 'Kriptonun Güvenli Noktası' CoinTR de kullanıcılarının yanı sıra ilk kez yatırım yapacakların kripto piyasasındaki pusulası oluyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada Arda Güler ile yapılan işbirliğinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.