Devlet Hastanesinde Yolsuzlukta Flaş Gelişme! Sağlık Bakanlığı Açıkladı, Gözaltılar Var

Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlattı. Bir profesör, bir doçent ve dört doktorun, 29 mağdurdan “bağış” ve “medikal malzeme” adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. 11 şüpheli gözaltına alındı, 6’sı bakanlık açıklamasıyla doğrulandı.

Eda Narin Eda Narin
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Devlet Hastanesinde Yolsuzlukta Flaş Gelişme! Sağlık Bakanlığı Açıkladı, Gözaltılar Var
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Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Hastaneye başvuran bazı müştekilerin, Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde görevli doktorların tedavi süreçlerinde kendilerinden maddi menfaat talep ettiği ve hastaları özel sağlık kurumlarına yönlendirdiği yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

PROFESÖR, DOÇENT VE 4 DOKTOR...

Bakırköy Sulh Ceza Hakimlikleri’nden alınan kararlar doğrultusunda şüpheliler hakkında teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı. Yapılan araştırmalar ve toplanan deliller neticesinde, hastanede görevli bir profesör, bir doçent ve dört doktorun, diğer şüphelilerle birlikte organize bir şekilde haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

'BAĞIŞ' YA DA 'MEDİKAL MALZEME' ADI ALTINDA...

Şüphelilerin, hastaneye gelen hasta veya yakınlarından ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri için “bağış” ya da “medikal malzeme” adı altında maddi menfaat temin ettiği, patoloji işlemlerini yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu paraları yakınlarının banka hesaplarına aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 29 mağdurun bu şekilde zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı.

Toplanan deliller ve müşteki beyanları doğrultusunda 11 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri belirtildi.

GÖZALTILAR VAR

Sağlık Bakanlığı da son açıklamasında uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. Bakanlık, idari ve adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Yapılan resmi açıklamada, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güvenin esas alındığı vurgulanarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarının zan altında kalmaması için yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.

Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmazken, gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ve olayla ilgili ek bilgiler adli sürecin ilerlemesiyle netlik kazanacak.

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