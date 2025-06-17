Sabiha Gökçen'e İnen Yolcu Uçağına Lazer Tacizi! İşte Kule ile Pilotun Telsiz Konuşmaları

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından lazer tacizine uğradı. Olay, dün gece iniş yaklaşması sırasında meydana geldi. Airbus A321 tipi uçağın pilotu, Maltepe-Kartal arasında sol taraftan yeşil renkli bir lazer ışığının uçağa tutulduğunu belirterek durumu hava trafik kontrolüne telsizle bildirdi. Pilotun açıklamaları telsiz kayıtlarına da yansıdı.

Görüşmede uçağın pilotu, "Lazer tutuldu. Maltepe-Kartal arasında, yeşil renkli lazer, bizim solumuzda kaldı" şeklinde bilgi verdi. Hava trafik kontrolörleri de durumu rapor ederek emniyet görevlilerine bildirdi.

Uçuş emniyetini tehlikeye atan bu tür eylemler, uçakların sistemlerini ve pilotların görüşünü olumsuz etkileyerek ciddi riskler yaratabiliyor.

131 BİN LİRA CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliklerine göre, hava araçlarına lazer tutulması 131 bin 176 lira idari para cezasıyla cezalandırılıyor. Ayrıca, benzer ihlallerde bulunan kişilere daha ağır yaptırımlar da uygulanabiliyor. Bu tür saldırıların, ABD gibi ülkelerde hapis cezasına kadar varan sonuçları olduğu biliniyor.

Kaynak: DHA