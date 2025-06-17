Kütahya'da Gece Yarısı 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kütahya'da Gece Yarısı 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntıların devam ettiği Simav'da birkaç dakika arayla 3.4 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar bölgede endişe yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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