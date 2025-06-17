Kütahya'da Gece Yarısı 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-17
Saat:03:44:53 TSİ
Enlem:39.23028 N
Boylam:28.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Md5MLstUtX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntıların devam ettiği Simav'da birkaç dakika arayla 3.4 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar bölgede endişe yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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