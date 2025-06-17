Soma'da Madenci Tekmeleyen Yusuf Yerkel'e Yeni Görev Verildi

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Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen Soma faciasında 301 madenci yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen olayın ardından protesto eylemleri düzenlenmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Erkel protestolar sırasında yere düşen bir madenciyi defalarca tekmelemesiyle gündem olmuştu.

Yıllardır tepkilerin odağında olan Yusuf Yerkel'e yeni bir görev verildi. TFF’den yapılan açıklamada TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel’in UEFA HatTrick Komisyonu Üyesi olarak atandığı açıklandı.

UEFA'nın 19 komite ile 6 heyetinin yeni yönetim ve üyeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 19 komitenin 11'inde, 6 heyetin de 1'inde toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.

UEFA'nın komite ve heyetlerinde Yusuf Yerkel'in de yer aldığı Türkiye'yi temsil edecek isimler ve görevleri şöyle:

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz: UEFA Futbol Komitesi Üyesi

TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı: FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan: UEFA Futsal Komitesi Üyesi

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi

TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız: UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural: UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi

TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay: UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi

Kaynak: AA