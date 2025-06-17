Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünler arasına bir yenisi daha ekledi. English Home’un popüler çubuk oda kokusu yanıcı etki taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Bakanlık, ürünün acilen piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi
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Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayınladığı yeni duyuruda ünlü marka English Home’da satılan bir oda kokusunun yasaklandığı ve piyasadan toplatılma kararı alındığı açıklandı.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi - Resim : 1

'YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR'

Ehm Mağazacılık Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye bağlı English Home’da ‘Reed Diffuser’ isimli çubuklu oda kokusunun yanık ve yaralanmalara neden olabileceği bildirildi.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi - Resim : 2

YASAKLANDI

Ünlü markanın piyasadan toplatılmasına neden olan güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi - Resim : 3

L'ACTONE MARKASININ DA TOPLATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, daha önce de 29 Nisan tarihli duyurusunda L'actone markasının ‘Sweet Sugar Oda Kokusu’ ile ‘Melon Oda Kokusu’nda kimyasal tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, oda kokuların güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılacağını duyurmuştu.

Ünlü Markanın Oda Kokusunda Gizli Tehlike, Piyasadan Toplatılıyor… Kadınların Favori Mağazasına Bakanlıktan Veto Geldi - Resim : 4

Ünlü markanın oda kokusundaki sağlığı tehdit eden risk ise ‘Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)’ olarak ifade edilmişti. Söz konusu ürünün satışı da yasaklanmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: Sea yönetmeliği Md.19 etikette içerik bilgisi bulunmaması; Sea yönetmeliği Ek-1/1.5.1’de yer alan iç ambalajda yer alan etikette en azından etikette bulunması gereken bilgilerin eksikliği; Sea yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) dokunsal tehlike işaretinin bulunmaması kısımlarına aykırılıklar tespit edilmiştir.

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