Ünlü Parfüm Markasının Oda Kokusunda Kimyasal Alarmı! Ferahlık Değil Zehir Saçıyor… Satışı Yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncelleyerek açıkladığı skandal gıda listelerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehdit eden ürünün piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünü açıkladı. Bakanlığın yeni listesinde L'actone markasının ‘Sweet Sugar Oda Kokusu’ ile ‘Melon Oda Kokusu’ ürünleri yer aldı. Bakanlık, oda kokuların güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Ünlü markanın oda kokusundaki sağlığı tehdit eden risk ise ‘Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)’ olarak ifade edildi. Söz konusu ürünün satışı da yasaklandı.

'DOKUNSAL TEHLİKE'

Açıklamada şöyle denildi: Sea yönetmeliği Md.19 etikette içerik bilgisi bulunmaması; Sea yönetmeliği Ek-1/1.5.1’de yer alan iç ambalajda yer alan etikette en azından etikette bulunması gereken bilgilerin eksikliği; Sea yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) dokunsal tehlike işaretinin bulunmaması kısımlarına aykırılıklar tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı 11 gün önce de Beşiktaş Kulübü’nün 'Kartal Yuvası' mağazalarında satılan bir sweatshirt ile ilgili bir kararı duyurmuştu. Online mağazalarda stokları tükenen ‘güvensiz’ ürünün satışının yasaklandığını bildirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN KIYAFETİ TOPLATILMIŞTI

'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt' adlı ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklanmıştı: Güvensizlik nedeni ise şöyle gösterildi: 'Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: 'Küçük çocuk amacı ile giysiler şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir' maddesine aykırılık.