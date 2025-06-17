Dolandırıcıların Yeni Tuzağı 'Pes' Dedirtti: 'Hakkınızda Şikayet Var'

Şikayetvar platformu, Instagram üzerinden yayılan ve dolandırıcılık amaçlı sahte "Hakkınızda Şikayet Var" mesajları konusunda kullanıcıları uyardı. Dolandırıcılar, sahte profiller ve taklit edilmiş internet siteleriyle kişisel bilgileri çalmaya çalışıyor. Kullanıcıların bu tür mesajlardaki linklere tıklamamaları, resmi hesapları takip etmeleri ve şüpheli mesajları engelleyip şikayet etmeleri gerekiyor.

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Dolandırıcıların Yeni Tuzağı 'Pes' Dedirtti: 'Hakkınızda Şikayet Var'
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Çözüm platformu Şikayetvar, sosyal medya üzerinden yayılan ve kullanıcıların hesap güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık girişimleri hakkında önemli bir uyarı yayımladı. Platform, son dönemde Instagram kullanıcılarına “Hakkınızda Şikayet Var” başlığıyla sahte mesajlar gönderildiğini ve bunun üzerinden kimlik avı saldırılarının hız kazandığını duyurdu.

'HAKKINIZDA ŞİKAYET VAR'

Dolandırıcıların, sahte ya da daha önce ele geçirilmiş profillerden kullanıcıların sosyal medya hesaplarına mesajlar gönderdiği belirtilirken, mesajlarda “Merhaba, seni şikayet sitesinde paylaşmışlar. Eleştiri almışsınız, hoş olmayan yorumlarda bulunuyorlarmış, bilginiz olsun” gibi ifadeler yer aldığı aktarıldı. Bu mesajlarla kullanıcıların merakının uyandırılması amaçlanırken, sahte mesajlara Şikayetvar’ın Instagram hesabını taklit eden profillerin de eklenerek kullanıcıların kandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

SAHTE SİTEYE YÖNLENDİRİYORLAR

Sahte mesajların ardından dolandırıcıların, “taciz şikayeti” gibi hazırlanan sahte görseller ve Şikayetvar’ın resmi sitesine çok benzeyen sahte internet sayfaları gönderdiği bildirildi. Bu aşamada kullanıcılar, linke tıklamaları halinde kişisel bilgilerini çalmaya yönelik sahte bir Instagram giriş paneliyle karşılaşıyor. Ayrıca, dolandırıcıların benzer yöntemlerle WhatsApp ve SMS üzerinden de kullanıcıları hedef aldığı, mesajlarda yasal işlem tehdidi ve yüksek cayma bedeli talepleriyle korkutma yapıldığı ifade edildi.

'LİNKLERE ASLA TIKLAMAYIN'

Şikayetvar tarafından paylaşılan korunma önerileri arasında, şüpheli mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmaması, telefonlara gelen doğrulama kodlarının paylaşılmaması, şüpheli hesapların engellenip şikayet edilmesi ve tanıdıklardan gelen şüpheli mesajlarda mutlaka telefonla teyit yapılması yer alıyor. Ayrıca sahte hesapların ayırt edilmesi için profilin mavi tik işaretine, takipçi sayısına ve paylaşımlarının düzenine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Platformdan yapılan uyarıda, Şikayetvar’ın sadece resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden şikayet kabul ettiği, sosyal medya üzerinden “hakkınızda şikayet var” tarzı mesajlar göndermediği açıklandı. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için kullanıcıların sadece Şikayetvar’ın resmi kaynaklarını takip etmeleri gerektiği ifade edildi.

Şikayetvar’a ulaşan kullanıcı şikayetlerinde ise, Instagram üzerinden gelen sahte mesajlarla kişisel hesaplarının veya isimlerinin kullanılarak iftira ve tehdit içerikli sahte linklerin gönderildiği, ancak Şikayetvar’da bu tür gerçek şikayetlerin bulunmadığı bildirildi. Kullanıcılar, bu tür mesajlar karşısında dikkatli olmaya ve şüpheli linklere tıklamamaya davet edildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Şikayetvar dolandırıcılık
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