Bakanlık Logolu Tuzağa Dikkat: Sahte Belgelerle Ev Ev Gezip Kimlik Topladılar

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşanan olay, hem vatandaşları hem de yetkilileri alarma geçirdi. Ellerinde sahte antetli belgeler ve İçişleri Bakanlığı logosu bulunan iki kişi, apartmanlara girerek kendilerini "devlet görevlisi" olarak tanıttı. "Veri takibi yapıyoruz" bahanesiyle ev sahiplerinden kimlik bilgilerini isteyen şahıslar, ardından "Engelli Derneği" adına bağış topladıklarını söyleyerek makbuz karşılığı para aldı.

'BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK'

Mahalledeki bazı sakinler bu kişilere güvenip 50 ila 500 lira arasında değişen miktarlarda ödeme yaparken, diğerleri durumdan şüphelenerek kapıyı açmadı. Olay mahallede hızla yayılırken, muhtar Zehra Er, durumu araştırmak için Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile irtibata geçti.

Yetkililerden gelen yanıt ise çarpıcıydı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri böyle bir çalışmalarının olmadığını iletti.

İŞLEM YAPILAMADI

Muhtar Er, mahalle sakinlerinden topladığı güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte olayı emniyete taşıdı ve sosyal medya üzerinden mahalle halkını uyardı. Ancak yapılan ilk incelemelerde, şahısların bazı resmi görünümlü makbuzlar ibraz ettiği ve bu belgelerin "bir derneğe ait gibi gösterildiği" anlaşıldı. Bu nedenle, bağış toplanması yasal görünebileceğinden, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili kesin bir işlem yapılamadı.

UZMANINDAN UYARI

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise vatandaşları daha büyük bir tehdide karşı şöyle uyardı:

"Bu tür girişimler sadece para dolandırıcılığı değil, kişisel verilerin kötüye kullanılmasına da zemin hazırlar. Antetli kağıtlarla imza attırarak insanları farkında olmadan borçlandırabilirler. Hiçbir kamu görevlisi, evlere gelip biyometrik veri ya da parmak izi toplamaz. Böyle bir durumda hemen 112'yi ya da emniyeti arayın."

Emniyet birimleri, şahısların kimliklerini tespit etmek ve olası yeni mağdurları belirlemek üzere çalışmalara başladı. Ancak bu olay, sahte kamu görevlisi kılığındaki dolandırıcılıkların geldiği tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle halkı ise artık kapılarına gelen her kişiye daha dikkatli bakıyor.

Kaynak: DHA