Garip'ten Dostuna Herkesi Ağlatan Büyük Vefa! Sabah Akşam Mezarı Başından Hiç Ayrılmadı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Gümüş’ün vefat etmesinin ardından mezarındaki bir görüntü yürekleri yaktı.

6 gün önce hayatını kaybeden Nuri Gümüş’ün 5 yıl önce sahiplendiği dostu ‘Garip’, onu mezarı başında hiç yalnız bırakmadı.

'BABAMIN EN YAKIN DOSTUYDU'

Garip'in ölen sahibine olan bağlılığı herkesi duygulandırırken, Nuri Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, şöyle konuştu: Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu.

'ACIMIZA ACI KATTI'

Acılarından köpeği çok sonra fark ettiklerini belirten Nuri Gümüş'ün oğlu Nihat Gümüş ise şunları söyledi: Biz acımızdan dolayı köpeğin farkında değildik. Mezarı ziyarete geldiğimizde Garip'i burada yatarken gördek. Önce bir anlam veremedik. Çok şaşırdık. Gece geliyoruz burada, gündüz geliyoruz burada. Buraya geldiğimizde üzerimize atlıyor, sanki bize bir şeyler anlatıyor. Acımızdan sonra bu köpek bizi daha çok üzdü. Acımıza acı kattı. Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Ayracı bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş.

Kaynak: İHA