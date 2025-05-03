Manisa’da Aranan Firari Isparta'da Yakayı Ele Verdi

Manisa’da adli makamlarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Isparta'da yakalanarak tutuklandı.

Manisa’da Aranan Firari Isparta'da Yakayı Ele Verdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin izini sürdü.

Manisa’nın Soma ilçesi adli makamlarınca aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 105. Yılı Kutlandı Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 105. Yılı Kutlandı
Şanlıurfa'da "Change" Operasyonu! 5 Şahıs Tutuklandı Şanlıurfa'da "Change" Operasyonu! 5 Şahıs Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Buzdolabına Ekmek Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Özellikle Yazın Herkes Bu Hatayı Yapıyor Buzdolabına Ekmek Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Özellikle Yazın Herkes Bu Hatayı Yapıyor
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Altında Ters Dalga Geliyor! Perşembe Günü İtibariyle Başlıyor: Merkez Bankası Hamlesi Pusuda Altında Ters Dalga Geliyor! Perşembe Günü İtibariyle Başlıyor: Merkez Bankası Hamlesi Pusuda