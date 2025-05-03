Manisa’da Aranan Firari Isparta'da Yakayı Ele Verdi
Manisa’da adli makamlarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Isparta'da yakalanarak tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin izini sürdü.
Manisa’nın Soma ilçesi adli makamlarınca aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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