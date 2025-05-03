Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 105. Yılı Kutlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtulmasının 105’inci yıldönümü kutlandı. ATO Başkanı Gürsel Baran ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleşen programda Şanlıurfa’nın kurtuluş dönemindeki mücadelesine vurgu yapıldı.

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Bozdağ, "Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 105. yıldönümü münasebetiyle bu toplantının yapılması önemli ve kıymetlidir. Bu vesileyle Şanlıurfamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıldönümünü kutluyor, bu kurtuluşa damga vuran ve tarihe adlarını altın harflerle yazdıran Şanlıurfamıza ‘Şanlı’ ismini kazandıran ve ayrıca istiklal madalyası verilmesini sağlayan o büyük kahramanları, 12’leri, onların organizasyonunda görev alan Binbaşı Ali Rıza Bey ve Yüzbaşı Ali Sami Bey başta olmak üzere mücadele eden tüm kahramanları saygıyla yad ediyorum" dedi.

'KÜLTÜR MİRASINA EŞSİZ ESERLER SUNUYOR'

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Şanlıurfa’nın medeniyetler beşiği olduğunu söyleyerek, "Şanlıurfa Anadolu’nun kalbinde yaşayan bir efsane gibidir. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen, insanlık tarihine ışık tutan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi kültür hazinelerine de ev sahipliği yapan bir şehir olarak Dünya Kültür mirasına da eşsiz eserler sunuyor. Ateşin Hz. İbrahim’e karşı serin olduğu mucizevi olayın karşı Balıklıgöl ise sadece Şanlıurfa’nın değil tüm İslam aleminin gönlündeki müstesna bir yere sahip. Bugün Şanlıurfa ticarette de sanayide de tarımda da hayvancılıkta da ülkemizdeki önemli merkezlerden birisi durumunda" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA