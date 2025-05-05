25 İlde Aranan Suç Makinesi Yakalandı
Karaman'da 18 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı. Zanlının 25 ilde arandığı ve 31 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, operasyonla şahsı saklandığı adreste gözaltına aldı. Hükümlü cezaevine gönderildi.
Karaman’da, hakkında 31 ayrı suç kaydı bulunan ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 18 yıl hapis cezası kesinleşen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 35 yaşındaki İ.K.’nin Karaman’da gizlendiği adresi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan İ.K.’nin, Türkiye genelinde 25 ilde arandığı da belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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