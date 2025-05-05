İnşaatın 6. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman’da bir inşaatta çalışan işçi, altıncı kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay, merkez Yeni Mahalle’deki 26186 Sokak’ta devam eden bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 59 yaşındaki inşaat işçisi Abuzer Yakut, dengesini kaybederek altı kat yüksekten zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yakut’u Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Yakut’un hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA