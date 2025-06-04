Müge Anlı'da Şok Gözaltı: Emrah Elveren'e Ne Oldu?

Bursa'da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'in akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan vakada, Elveren'in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Şentürk canlı yayında gözaltına alındı.

Elveren'in ailesi, yıllardır süren sessizliğin ardından programa katılarak oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürüldüğü ve bahçeye gömüldüğü iddiasını gündeme taşıdı. Bu iddialar üzerine harekete geçen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aracılığıyla soruşturma başlattı.

Canlı yayında verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çeken ve Elveren'in kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olduğu belirtilen Ahmet Şentürk program sırasında gözaltına alındı. Gelişme, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındaki milyonları şaşkına çevirdi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Emrah Elveren'in kaybolmasının ardından cep telefonunun Şentürk tarafından kullanılmaya devam edildiği belirlendi. JASAT ekipleri tarafından Yalova'ya götürülen Şentürk, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, kendini şu sözlerle savundu:

"Ben suçsuzum. Bu olayla bir alakam yok. Emrah'ı ailesi yok etti. Namus meselesi ve tarla mevzusu yüzünden bu hale geldi. O içine kapanık bir çocuktu."

Telefonun kendisinde bulunmasıyla ilgili soruya ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Telefonlarımızı değiştiriyorduk, bekar insanlarız. Ona telefon aldım ama hangi telefonun nerede olduğunu hatırlamıyorum. Telefonu birlikte aldığımız yer de belli. Suçlu ailesi, ben bir şey yapmadım."

Kaynak: DHA