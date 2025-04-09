Müge Anlı'yı Çıldırtan Olay! Sinirlendi, Kılıç Çekti... Her Detayı Palu Ailesi'nden Daha da Korkunç

İsmail ‘Öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu’ dedi.

Müge Anlı’yı şoke eden olayın ardından canlı yayına bağlanan gelin Naciye, iddiaları reddederek ‘Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum. Altınlarımı aldı gitti vermedi altınlarımı eşimin 1 milyonluk parasını aldı yedi, düğün altınımı almadın mı?’ diye konuştu.