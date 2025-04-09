Müge Anlı'yı Çıldırtan Olay! Sinirlendi, Kılıç Çekti... Her Detayı Palu Ailesi'nden Daha da Korkunç
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir aile, bir zamanlar programa damga vuran ‘Palu’ ailesini aratmadı. Programa konuk olan İsmail isimli kişi, 24 yaşındaki gelini Naciye’nin tüm aileyi ‘mehdi’, ‘peygamber’ yalanlarıyla dolandırdığını öne sürdü.
Kaynak: Müge Anlı ileTatlı Sert
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir aile, bir zamanlar programa damga vuran ‘Palu’ ailesini aratmadı. Programa konuk olan İsmail isimli kişi, 24 yaşındaki gelini Naciye’nin tüm aileyi ‘mehdi’, ‘peygamber’ yalanlarıyla dolandırdığını öne sürdü.
Anlatılanlar karşısında hayatının şokunu yaşayan Müge Anlı ise daha fazla dayanamadı, programa getirilen kılıcı çekti. İşte her detayı ‘Pes’ dedirten şok olay…
İddiaya göre, 24 yaşında Mardinli gelin Naciye kayınpederi İsmail’i ‘Bu kılıcı Cebrail babam getirdi, sen Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir’ diyerek peygamber ilan etti. Kendisinin 14. Melek olduğun öne süren Naciye, eşinin mehdi olduğunu söyledi.
Eşinin ailesini kendisine inandıran Naciye, kısa süre sonra aileyi dolandırarak altınlarını aldı, evlerini sattırdı. Programa konuk olan kayınpeder İsmail ‘4 evi sattık 1 ay içinde hepsi gitti’ diyerek gelinini suçladı.
İsmail ‘Öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu’ dedi.
Müge Anlı’yı şoke eden olayın ardından canlı yayına bağlanan gelin Naciye, iddiaları reddederek ‘Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum. Altınlarımı aldı gitti vermedi altınlarımı eşimin 1 milyonluk parasını aldı yedi, düğün altınımı almadın mı?’ diye konuştu.
Naciye mağdurlarından biri olduğunu öne süren bir kişi ise telefonla yayına bağlanarak ‘Oğlumun aklıyla oynadı, evimi sattırdı, kocama iftira etti. Kocamı tecavüzle suçladı insan içine çıkamaz oldu’ diye iddia etti.
Yaşananlar karşısında şoke olan Müge Anlı, söz konusu kılıcı çekerek, ‘Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi. Savcılığın devreye girmesini isterim. İnsanlar salak değil’ yorumunu yaptı.