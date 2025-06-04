Çocuklarının Gözü Önünde Darbetmişti: Marmaray'daki Kavgada Karar

Türkiye kamuoyunda günlerce konuşulan Marmaray'daki kavgada flaş bir gelişme yaşandı. Deniz E.'ye çocuklarının yanında yumruk atan E.D. serbest bırakıldı.

Çocuklarının Gözü Önünde Darbetmişti: Marmaray'daki Kavgada Karar

Maltepe'de Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte yolculuk eden Deniz E., kapı önünde bekleyen bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışma, trende bulunan E.D., adlı başka bir yolcunun Deniz E., darp etmesiyle büyüdü. O sırada olaya karışan İ.A. ile birlikte çıkan arbede ise istasyonda da devam etti.

Babaları gözleri önünde darbedilen çocuklar büyük bir korku yaşadı. O anların sosyal medyada gündem olması sonrası Deniz E.'ye yumruk atan E.D. tutuklandı.

Habertürk'ün haberine göre, E.D. avukatının bugün tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye oldu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, E.D. hakkındaki tutuklama tedbiri sona erdirildi.

Çocuklarının Gözü Önünde Darbetmişti: Marmaray'daki Kavgada Karar - Resim : 1

NE DEMİŞTİ?

Tutuklanan E.D. ifadesinde çocukları fark etmediğini belirterek pişman olduğunu iddia etmişti.

E.D. "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Çocukları fark etmedim. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum" demişti.

Türkiye Bu Olayı Konuşmuştu! Marmaray'daki Yumruklu Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıTürkiye Bu Olayı Konuşmuştu! Marmaray'daki Yumruklu Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Tüm Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Saldırısında Flaş GelişmeTüm Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Saldırısında Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: Habertürk

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