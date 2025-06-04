İstanbul'da Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, Kandilli Rasathanesi ise 3.5 olarak açıkladı.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattı korku ve endişe devam ederken bir sarsıntı daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.51 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.8 km derinlikte meydana geldi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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