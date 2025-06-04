İstanbul'da Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, Kandilli Rasathanesi ise 3.5 olarak açıkladı.

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İstanbul'da Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattı korku ve endişe devam ederken bir sarsıntı daha oldu.

İstanbul'da Deprem Meydana Geldi - Resim : 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.51 km derinliğinde gerçekleşti.

İstanbul'da Deprem Meydana Geldi - Resim : 2

Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.8 km derinlikte meydana geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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