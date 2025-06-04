İstanbul'da Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattı korku ve endişe devam ederken bir sarsıntı daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8.51 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Verilere göre deprem 7.8 km derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi