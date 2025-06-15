Turizm Cennetinde Korkunç Cinayet! Kimse Sokağa Adım Atamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yılların en popüler tatil lokasyonlarından Bali adasında bir saldırı meydana geldi. Bölgedeki turistleri dehşete düşüren olay, 14 Haziran Cumartesi günü yaşandı. Badung bölgesindeki Munggu'da bulunan Villa Casa Santisya'da iki Avustralya vatandaşı silahlı saldırıya uğradı. 33 yaşındaki Zivan Radmanovic olay yerinde hayatını kaybederken, yedi kez vurulduğu anlaşılan 35 yaşındaki Sanar Ghanim ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit etmediğini açıklayan polis, şu an için bir cinayet sebebi de bulamadığını aktardı. Olaya şahit olan görgü tanıkları aranırken, olay yerinde scooter kullanan iki erkek şüpheli görüldüğü yerel basında iddia olarak yer aldı. Görgü tanıklarının, erkeklerden birinin turuncu bir ceket giyip siyah bir kask taktığını, diğerinin de yeşil bir ceket, koyu renkli bir kask ve koyu renkli bir maske taktığını söylediği öne sürüldü.

'İKİ MOTOSİKLETLİ' İDDİASI

Zivan Radmanovic'in otel tuvaletinde vurulduğu da iddialar arasında yer alırken, villanın başka bir odasında kaldığını söyleyen bir görgü tanığının da, odanın içinden bir patlama sesi duyarak uyandığını söylediği belirtildi. Söz konusu kişi, odadan koşarak çıkan bir erkeği gördüğünü ileri sürdü. Yerel basında ağırlıklı olarak iki motosikletli erkeğin olay yerinden kaçtığı iddiası yer buldu.

Zivan Radmanovic'in cansız bedeni otopsi için Bali'deki Prof Ngoerah Hastanesi'ne kaldırılırken, Avustralya'daki Dışişleri Bakanlığı'nın da cinayetler için devreye girdiği, ayrıca devletin öldürülen vatandaşlarının ailesine destek verdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma Bali'de devam ederken, bölgedeki çoğu turist olan kişiler, güvenlik endişesiyle sokağa çıkmaya korkar hale geldi.