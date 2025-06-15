İsrail’de Casusluk Krizi, 2 Vatandaşa Gözaltı

İsrail’in 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla ‘güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları’ gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail’de Casusluk Krizi, 2 Vatandaşa Gözaltı
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İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta çarpıcı bir gelişme yaşandı. İsrail'in 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla ‘güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları’ gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de, İran'ın talimatıyla ‘güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları’ şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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