Gazze’ye Gitmeyi Reddeden İsrailli Askere Hapis Cezası

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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi’nde görev yapan 188’inci Zırhlı Tugay’dan bir asker, komutanlarına “Gazze’ye geri dönemeyeceğini” söyledi. Bu açıklamanın ardından söz konusu asker askeri mahkemeye sevk edilerek 10 gün hapis cezası aldı. Askerin kimliği açıklanmazken, cezanın gerekçesi olarak emre itaatsizlik ve görevden kaçınma gösterildi.

İsrail ordusu, son dönemde Gazze’de işgali kalıcı hale getirmek ve Filistinlileri güney bölgelere sürmek amacıyla yeni bir geniş çaplı operasyon planlıyor. Bu kapsamda on binlerce yedek askere celp kağıdı gönderildiği bildirildi.

Ancak hem ordudan hem de kamuoyundan gelen tepkiler artıyor. Özellikle bazı yedek askerlerin, saldırıların “hükümetin siyasi bekası için yapıldığı” ve “Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı” gerekçesiyle birliğe teslim olmayı reddettiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA