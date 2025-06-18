Gazze’ye Gitmeyi Reddeden İsrailli Askere Hapis Cezası

İsrail ordusundaki bir asker, Gazze Şeridi'nde süren saldırılara katılmayı reddettiği gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İsrail kamuoyunda, Gazze saldırılarına yönelik asker ve yedeklerin tepkileri giderek artıyor. Ordu, yeni saldırılar için binlerce yedek askere celp gönderiyor.

Gazze’ye Gitmeyi Reddeden İsrailli Askere Hapis Cezası
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi’nde görev yapan 188’inci Zırhlı Tugay’dan bir asker, komutanlarına “Gazze’ye geri dönemeyeceğini” söyledi. Bu açıklamanın ardından söz konusu asker askeri mahkemeye sevk edilerek 10 gün hapis cezası aldı. Askerin kimliği açıklanmazken, cezanın gerekçesi olarak emre itaatsizlik ve görevden kaçınma gösterildi.

İsrail ordusu, son dönemde Gazze’de işgali kalıcı hale getirmek ve Filistinlileri güney bölgelere sürmek amacıyla yeni bir geniş çaplı operasyon planlıyor. Bu kapsamda on binlerce yedek askere celp kağıdı gönderildiği bildirildi.

Ancak hem ordudan hem de kamuoyundan gelen tepkiler artıyor. Özellikle bazı yedek askerlerin, saldırıların “hükümetin siyasi bekası için yapıldığı” ve “Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı” gerekçesiyle birliğe teslim olmayı reddettiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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