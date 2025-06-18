İran Dini Lideri Hamaney’den Çifte Gözdağı! İsrail ve ABD İçin Çok Net Konuştu

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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırılar bugün de devam ederken iki ülkeden flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran dini lideri Ali Hamaney, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hamaney, İsrail’e gözdağı vererek ‘İsrail büyük hata yaptı, cezalandırılacak. Halk topraklarına yapılan saldırıyı unutmayacak. ABD saldırısının sonuçları olur. Kimse İran'ı tehdit edemez' dedi.

'İRAN TESLİM OLMAZ'

Hamaney, şunları söyledi: İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir.

TRUMP 'KOLAY HEDEF' DEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney hakkında ‘Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere’ açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesine yer vermişti.

NETAHYAHU KAFA KARIŞTIRMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, ‘Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek’ demişti. İsrail'in gerçekten Hamaney'i hedef alıp almayacağı sorusuna Netanyahu, ‘Yapmamız gerekeni yapıyoruz’ yanıtını vermişti.

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Kaynak: Haber Merkezi