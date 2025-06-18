İngiltere Savunma Bakanı’ndan Orta Doğu’ya Jet Hamlesi

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bugün Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü (RUSI) tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da artan gerilimler karşısında önemli bir adım attıklarını duyurdu. Healey, İran’dan gelebilecek olası tehditlere karşı bölgede daha iyi bir savunma sağlamak amacıyla ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin konuşlandırıldığını bildirdi.

Konuşmasında, İngiliz savaş uçaklarının Orta Doğu’ya ulaşmaya başladığını ve ilerleyen günlerde daha fazla uçağın bölgeye gönderileceğini ifade eden Healey, bu hamlenin operasyonel bir yanıt niteliği taşıdığını vurguladı. Bakan, jetlerin amacını “personel güvenliğini sağlamak, müttefiklere güven vermek ve bölgedeki gerilimi acilen azaltma gerekliliğini güçlendirmek” olarak tanımladı. Bu karar, özellikle İran ile bölgedeki diğer aktörler arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte alındı.

Healey’in açıklamaları, İngiltere’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirme ve müttefikleriyle iş birliğini artırma yönündeki kararlılığını gözler önüne serdi. Gelişmeler, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor ve bölgedeki durumun seyri merakla bekleniyor.

Kaynak: DHA