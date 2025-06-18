İran’ın Misillemesi, İsrail’e Pahalıya Patladı: Füzeleri Durdurmanın Gecelik Maliyeti Dudak Uçuklattı

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İran'ın 13 Haziran gecesi gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları, İsrail’e yalnızca can ve mal kaybı değil, milyarlarca dolarlık bir savunma maliyeti de getirdi. İsrail basınına göre, sadece bir gecede 10 ila 12 balistik füzeye karşı yürütülen savunma operasyonunun ülkeye faturası yaklaşık 287 milyon doları buldu.

İsrail'in önde gelen savunma sistemlerinden Arrow 2 ve Arrow 3’ün yanı sıra, ABD yapımı THAAD ve deniz konuşlu SM-3 sistemleri de devreye sokuldu. Her biri milyonlarca dolarlık maliyetlerle ateşlenen bu sistemler, İran’dan gelen füzelerin çoğunu etkisiz hale getirse de bazıları hava savunmasını aşarak İsrail topraklarına isabet etti. Bu isabetler sonucunda can kaybı yaşandı ve ciddi mülk zararları meydana geldi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii CEO’su Boaz Levy, füze saldırılarının yoğunluğunun her geçen ay arttığını belirterek savunma sistemlerinin sınırda çalıştığını söyledi. "Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor.” diyen Levy, özellikle Arrow sistemlerinin bu saldırılarda en büyük yükü üstlendiğini vurguladı.

MİLYON DOLARLAR HARCANIYOR

Ekonomi gazetesi Globes, İsrail'in savunma harcamalarının ağırlaştığına dikkat çekerek, füze karşıtı sistemlerin birim maliyetlerini paylaştı. Buna göre, Demir Kubbe her müdahalede 30 bin dolar, Davud Sapanı 700 bin dolar, Arrow 2 ise 1,5 milyon dolar harcıyor. Arrow 3’te bu rakam 2 milyon doları aşıyor.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi, İran’ın şimdiye kadar 400’den fazla balistik füze ve yüzlerce İHA fırlattığını açıkladı. Bu saldırılarda 35’ten fazlasının İsrail’e isabet ettiği bildirildi. Gerilimin fitilini ise İsrail'in İran’a yönelik 13 Haziran tarihli ağır saldırıları ateşlemişti; bu saldırılarda üst düzey İranlı askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları hedef alınmıştı.

Kaynak: AA