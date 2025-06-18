İsrailli Gazeteciden Skandal 'Espri': Canlı Yayında Türkiye'yi Hedef Aldı

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Ortadoğu'daki gerilim altıncı gününe girerken, İsrail'in Tel Aviv merkezli Kanal 13 televizyonunda yayınlanan bir programda Türkiye'yi hedef alan provokatif ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Eyal Berkovitch'in canlı yayındaki sözleri, Türkiye kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerini hedef alan geniş çaplı saldırılar başlattı. İran ise bu saldırılara misilleme yaparak cevap verdi. Savaş hızla tırmanırken, şimdi ise yeni bir tartışma patlak verdi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Kanal 13'te yayınlanan programda konuşan gazeteci Eyal Berkovitch, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yorumlarken skandal bir benzetmeye imza attı.

Gelişmeleri bir futbol turnuvasına benzeten Berkovitch şu ifadeleri kullanarak Türkiye'yi hedef aldı:

“Dinleyin, bu sabah bir espri aldım. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var.”

TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Esprili bir dil kullandığını savunan gazetecinin açıklamaları, Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit olarak değerlendirildi.

Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Kullanıcılar Berkovitch'i provokasyon yapmakla suçladı.

Kaynak: Haber Merkezi