Kanada’dan Vatandaşlarına Orta Doğu Seyahat Uyarısı

Kanada hükümeti, İsrail-İran gerilimi nedeniyle vatandaşlarını İran, Irak, İsrail, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün’e seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Diplomasi vurgusu yapıldı.

Kanada’dan Vatandaşlarına Orta Doğu Seyahat Uyarısı
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Kanada hükümeti, Orta Doğu’da artan gerilimler nedeniyle vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir seyahat uyarısı yayımladı. Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakından takip edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgedeki riskli bölgelere gitmemesi istendi.

Açıklamada, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Suriye, Yemen, Lübnan ile Ürdün dahil olmak üzere Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerine seyahat etmemeleri yönünde çağrı yapıldı. Bakanlık, bölgedeki güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu ve vatandaşların güvenliğini riske atmamaları gerektiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygıların giderilmesi için diplomatik çabaların desteklendiğini ifade etti. Açıklamada, “Müzakereler, bu tür endişelerin çözümünde en etkili ve sürdürülebilir yöntemdir” denilerek, diplomatik yolların önemi bir kez daha öne çıkarıldı. Kanada hükümeti, vatandaşlarının bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlemesi ve acil durumlarda Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçmesi yönünde de uyarıda bulundu. Bu karar, uluslararası toplumda Orta Doğu’daki gerilimin ciddiyetine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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Kaynak: DHA

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