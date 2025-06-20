Cenevre'de Kritik Zirve: İngiltere, Fransa ve Almanya, İran ile Masaya Oturacak

İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, Cenevre'de İranlı mevkidaşları Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

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Cenevre'de Kritik Zirve: İngiltere, Fransa ve Almanya, İran ile Masaya Oturacak
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İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kalırken, diplomatik girişimler de devam ediyor. Son olarak İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, Cenevre'de İranlı mevkidaşları Abbas Arakçi ile görüşecek.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a karşı saldırılarına katılmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini söylediği döneme denk geldi. Görüşmelerin yapılacağı Cenevre, 2013 yılında İran ile dünya güçleri arasında nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya yönelik ilk anlaşmanın da yapıldığı kent olarak biliniyor.

'DURUM TEHLİKELİ'

Görüşmeler öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkanlık Elçisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin ardından Orta Doğu'daki durumu "tehlikeli" olarak tanımladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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