İran Açıkladı: İsrail, Arakçi’ye Suikast mı Düzenledi?

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İran Dışişleri Bakanı'nın danışmanı Muhammed Hüseyin Ranjbaran, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye yönelik planladığı ciddi bir saldırı girişiminin bertaraf edildiğini duyurdu.

Ranjbaran’ın açıklamasına göre, İsrail’e bağlı unsurların Tahran’da Arakçi’yi hedef alan geniş çaplı bir plan hazırladığı, ancak İran güvenlik ve istihbarat birimlerinin aldığı önlemler sayesinde bu komplonun başarısızlığa uğratıldığı bildirildi.

Danışman Ranjbaran, “Askerlerimizin aldığı titiz güvenlik tedbirleri olmasaydı, bu komplo büyük ihtimalle geçtiğimiz birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA