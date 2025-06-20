Savaşta 8. Gün! İsrail Saldırı Başlattı, İran'dan Füzelerle Misilleme Geldi: Şehirler Yangın Yerine Döndü

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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalar 8. gününde de devam ediyor. İran en şiddetli misillemeyi dün gerçekleştirdi. Demir Kubbe bir kez daha delindi. Füzeler Tel Aviv ile üç şehirde ağır hasara yol açtı. İsrail'de borsa binası ve hastane vuruldu. Hastanenin yanına istihbarat tesisi olduğu için vurulduğu belirtildi. Dünkü saldırıda İsrail'de 271 kişi yaralandı.

13 Haziran'dan bu yana İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı, 1277'den fazla kişi yaralandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dünya İsrail-İran arasındaki savaşa kilitlenmiş durumda. Bölgede tansiyon sürekli artıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

08.38 KREMLİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

08.14 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ın merkezine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda onlarca hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu hedefler arasında füze üretiminde kullanılan askeri üretim tesisleri ile İran’ın nükleer silah programına ait araştırma ve geliştirme kurumları da yer aldı.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerine ait 60’tan fazla savaş uçağı, 120 farklı mühimmatla İran’daki onlarca askeri hedefi vurdu.

Saldırılarda Tahran’da yer alan ve yıllar içinde İran Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulduğu öne sürülen füze üretim merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Bu merkezlerde füze motorlarına yönelik ham maddelerin üretiminin yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca bunun, İran'ın nükleer silah projesini hedef alan saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, 2011 yılında İran’ın nükleer silah programının kurucularından Muhsin Fahrizade tarafından kurulan ve gelişmiş askeri teknolojilerin araştırılıp geliştirildiği SEPAND adlı komuta merkezinin de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, aynı zamanda İran’ın nükleer silah projesi için gerekli bileşenlerden birinin üretildiği bir tesisin de hava saldırısıyla vurulduğunu iddia etti.

İran makamlarından söz konusu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

07.50 İSRAİL'DE 6 KİŞİ YARALANDI

İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Birüssebi kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi. İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

06.50 MICROSOFT BİNASI VURULDU

İran’ın ateşlediği füzelerden birinin İsrail’deki Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.

05.50 İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI

İran’dan atılan füzeler nedeniyle İsrail’de alarm verildi. Gelen son bilgiler arasında İran füzelerinin İsrail’in Beer Şeva (Birüssebi) kentini vurduğu yer aldı.

Savaşta 8. gün



📌İsrail yeniden saldırıya geçti, İran'dan misilleme geldi



📌İran, İsrail’in güneyindeki Beerşeba kentini füzelerle vurduhttps://t.co/d7S1hBvIFx pic.twitter.com/B60Cgislmg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 20, 2025

İsrail basını, İran'ın Beer Şeva’da İsrail savunma firması Elbit’e ait ofisleri hedef aldığını fakat füzenin 150 metre saparak bir binayı vurduğunu duyurdu.

05.10 İSRAİL SANAYİ BÖLGESİNİ VURDU

İsrail ordusu, İran'ın Kaleş Talşan köyündeki Sefidrud sanayi bölgesinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulunmuştu. Bölgede İran'ın askeri tesislerinin de bulunduğu biliniyordu. Söz konusu bölgede saldırılar başladı.

04.10 İRAN'DA 3 DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ ÖLDÜ

İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.

İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.

Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti. Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.

03.20 ABD VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Lammy, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.

İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.

Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini bildirdi.

Bakan Lammy, "Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı." dedi.

02.29 İSRAİL'DEN UYARI: ORAYI BOŞALTIN

İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletinde “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail, İran içindeki sivil alanlara yönelik doğrudan saldırı öncesinde, daha önce 16 Haziran’da başkent Tahran’daki bir bölge için de benzer bir uyarı yapmıştı.

00.30 NETANYAHU'DAN SUİKAST TEHDİDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA