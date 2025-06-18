Trump Canlı Yayında Duyurdu! Beyaz Saray'da 'İsrail-İran' Toplantısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, “Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir saat içinde İran-İsrail meselesiyle ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuk” ifadelerini kullandı.

'KARARLARIMI SON DAKİKADA VERİYORUM'

Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi. İran’a saldırıp saldırmama konusunda ise Trump, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum" diye konuştu.

'ATEŞKES ARAMIYORUZ'

Trump, İran’ın görüşme talebinde bulunduğunu ifade ederek, “Bunu yapabiliriz” dedi. Trump ayrıca "Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz bu da İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA