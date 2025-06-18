Trump Canlı Yayında Duyurdu! Beyaz Saray'da 'İsrail-İran' Toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump,, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir saat içinde İran-İsrail kriziyle ilgili toplantı olacağını açıkladı. Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Trump Canlı Yayında Duyurdu! Beyaz Saray'da 'İsrail-İran' Toplantısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, “Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir saat içinde İran-İsrail meselesiyle ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuk” ifadelerini kullandı.

'KARARLARIMI SON DAKİKADA VERİYORUM'

Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaktan sadece birkaç hafta uzakta olduğunu iddia ederek, "Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar" dedi. İran’a saldırıp saldırmama konusunda ise Trump, "İran konusunda nihai bir karara varmadım, İran hakkında fikirlerim var ama kararlarımı son dakikada veriyorum" diye konuştu.

'ATEŞKES ARAMIYORUZ'

Trump, İran’ın görüşme talebinde bulunduğunu ifade ederek, “Bunu yapabiliriz” dedi. Trump ayrıca "Ateşkes aramıyoruz, tam bir zafer arıyoruz bu da İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump’ın İran Tutumu Baskıyla mı Değişti? ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump’ın İran Tutumu Baskıyla mı Değişti?
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye Geliyor Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye Geliyor
Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak
Yıldız Holding Şampiyon Oldu Yıldız Holding Şampiyon Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Bir Anda Değişecek Uzmanı Açıkladı Bir İlk Olacak Gram Altın Yatırımı Yapanlar Dikkat! Bir Anda Değişecek Uzmanı Açıkladı Bir İlk Olacak
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor